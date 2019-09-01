Юный футболист отреагировал на передачу Карлеса Переса в центр штрафной и нанес точный удар головой. Таким образом, Фати стал самым молодым игроком в истории "Барселоны", которому удалось забить гол в Ла Лиге, и третьим самым молодым автором гола в целом за всё время существования Ла Лиги.

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