Футбол

16-летний Фати стал вторым самым юным игроком «Барселоны»Советский спорт 04:32

16-летний игрок из Гвинеи-Бисау вышел на замену на 78-й минуте вместо испанца Карлеса Переса. Он стал вторым самым юным игроком в истории каталонского клуба. В день матча Фати исполнилось 16 лет и 300 дней.
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Вальверде прокомментировал дебют 16-летнего Фати

Газета.Ru00:39

За «Барселону» дебютировал 16-летний игрок. Он второй самый юный футболист в истории клуба

Спорт БИЗНЕС Online03:35

Отец Ансу Фати: «„Реал“ предложил нам лучшие финансовые условия»

Sport24.ruвчера в 23:10

16-летний Фати стал вторым самым юным игроком «Барселоны»

Советский спорт04:32

16-летний Фати – второй самый юный игрок в истории «Барселоны»

Sports.ruвчера в 21:43

Фати стал вторым самым молодым футболистом «Барселоны», сыгравшим в Примере

RT на русскомвчера в 17:58

16-летний Фати стал вторым самым молодым игроком «Барсы», сыгравшим в Примере

Чемпионатвчера в 17:43
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Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

В ходе боя в Донбассе погиб украинский военный командир

Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что на территории Донбасса погиб командир взвода 24-го батальона «Айдар» 53-й механизированной бригады ВСУ.
Обновлено в 03:01
Здоровье

О массовых увольнениях хирургов в Нижнем Тагиле узнали в Кремле

Скандал с массовыми увольнениями хирургов из больниц в Нижнем Тагиле дошёл до администрации президента России.
Обновлено в 01:54
Экономика

РЖД продала комплекс недвижимости на Лиговском проспекте Петербурга

Крупная девелоперская компания Glorax Development через свою дочернюю структуру приобрела у ОАО «РЖД» комплекс объектов недвижимости на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:51
Общество

Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста

Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Футбол

Лопырёва посетила матч «Галатасарая»

Российская телеведущая Виктория Лопырёва посетила матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Коньяспор».
Обновлено в 04:07
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Космос

Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера сбываются

Иоганн Кеплер известный немецкий астроном 17 века, который делал пророчества далекого будущего.
Обновлено в 00:06
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о событиях Пражской весны

Обновлено в 01:23
Общество

Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности

Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
Обновлено в 02:23
Политика

Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии

Обновлено в 01:25
Происшествия

Двое обвиняемых в нападении на силовиков 27 июля признали вину

Иван Подкопаев, обвиняемый в нападении на сотрудников Росгвардии на несогласованном митинге 27 июля, просит суд о рассмотрении его дела в особом порядке.
Обновлено в 04:58
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Гаджеты

В ноутбуках Lenovo обнаружили опасную уязвимость

Опасная уязвимость может привести к потере данных пользователя. Уязвимость обнаружили эксперты из Pen Test Partners.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Мантуров заявил об интересе к SSJ100 вопреки катастрофе в Шереметьево

Отвечая на вопрос, не повлияла ли катастрофа SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево на доверие заказчиков, Мантуров указал на то, что в соответствии с предварительным отчетом МАК самолет был управляем, все его системы работали.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов

Обновлено вчера в 07:58
Культура

Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта

Российский актер и музыкант Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции после перенесенного инфаркта.
Обновлено в 02:55
Экономика

Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки

Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок

В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.
Обновлено в 01:29
Политика

Меркель назвала условие для возвращения России в G7

Германия и другие участники G7 считают, что для разговора о возвращении России в международный клуб нужен прогресс в минском процессе.
Обновлено вчера в 13:05
Общество

В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга

Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Политика

Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

Обновлено в 02:50
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Общество

Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков, в числе которых глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, в проведении акции протеста в Москве 3 сентября, следует из ответа властей организаторам акции, который предоставили РБК в штабе Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 03:04
Политика

Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле

Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
Обновлено в 04:50
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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