Футбол
16-летний Фати стал вторым самым юным игроком «Барселоны»Советский спорт 04:32
16-летний игрок из Гвинеи-Бисау вышел на замену на 78-й минуте вместо испанца Карлеса Переса. Он стал вторым самым юным игроком в истории каталонского клуба. В день матча Фати исполнилось 16 лет и 300 дней.
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Фати стал вторым самым молодым футболистом «Барселоны», сыгравшим в Примере
RT на русскомвчера в 17:58
За «Барселону» дебютировал 16-летний игрок. Он второй самый юный футболист в истории клуба
Спорт БИЗНЕС Online03:35
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