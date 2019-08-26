Футбол

16-летний Фати стал вторым самым юным игроком «Барселоны»Советский спорт 04:32

16-летний игрок из Гвинеи-Бисау вышел на замену на 78-й минуте вместо испанца Карлеса Переса. Он стал вторым самым юным игроком в истории каталонского клуба. В день матча Фати исполнилось 16 лет и 300 дней.
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16-летний Фати стал вторым самым юным игроком «Барселоны»

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За «Барселону» дебютировал 16-летний игрок. Он второй самый юный футболист в истории клуба

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
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