16-летний воспитанник «Барселоны» Анси Фати, дебютировавший за первую команду в игре 2-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (5:2), стал вторым в истории клуба в списке самых молодых дебютантов команды.

16-летний Фати стал вторым самым молодым игроком в истории «Барселоны»

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