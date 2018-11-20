Как сообщает The Black Sea, ранее он также организовывал договорные встречи в Ирландии, Чехии, Латвии, Румынии и Сингапуре. В расследовании The Black Sea упоминаются матчи с участием таких российских клубов, как «Енисей», «Кубань», «Урал», «Тосно» и «Спартак-2».

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СМИ обвинили российские клубы в договорных матчах на Кипре

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