Футбол

15 клубов РПЛ проголосовали за использование VARЕженедельник Футбол 09:04

На проходящем сегодня собрании клубов российской Премьер-лиги состоялось голосование по поводу внедрения VAR. Почти все команды единодушно высказались за использование видеоповторов. Сообщается, что из 16 клубов, принимающих участие в собрании, 15 команд хотят внедрения технологии VAR.
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Пятнадцать клубов Российской премьер-лиги проголосовали за использование VAR

Екатеринбургский "Урал" стал единственным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), проголосовавшим против использования видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом собрания клубов РПЛ, которое проходит в четверг в Москве.
ТАСС06:30

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