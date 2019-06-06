Футбол
15 клубов РПЛ проголосовали за использование VARЕженедельник Футбол 09:04
На проходящем сегодня собрании клубов российской Премьер-лиги состоялось голосование по поводу внедрения VAR. Почти все команды единодушно высказались за использование видеоповторов. Сообщается, что из 16 клубов, принимающих участие в собрании, 15 команд хотят внедрения технологии VAR.
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с чего всё началось
Екатеринбургский "Урал" стал единственным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), проголосовавшим против использования видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом собрания клубов РПЛ, которое проходит в четверг в Москве.ТАСС06:30
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