15 клубов РПЛ проголосовали за использование VARЕженедельник Футбол вчера в 09:04

Екатеринбургский "Урал" стал единственным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), проголосовавшим против использования видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом собрания клубов РПЛ, которое проходит в четверг в Москве.

с чего всё началось

На проходящем сегодня собрании клубов российской Премьер-лиги состоялось голосование по поводу внедрения VAR. Почти все команды единодушно высказались за использование видеоповторов. Сообщается, что из 16 клубов, принимающих участие в собрании, 15 команд хотят внедрения технологии VAR.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Происшествия В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда журналист направлялся на встречу с источником.

Транспорт Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Экономика Первые поезда пойдут по мосту через Амур в Китай до конца года Пробное движение поездов по трансграничному железнодорожному мосту через реку Амур до китайского Тунцзяна ожидается уже в этом году.

Игры В Epic Games Store началась бесплатная раздача Kingdom: New Lands С 6 по 13 июня пользователи магазина Epic Games Store могут бесплатно забрать Kingdom: New Lands — симулятор правителя средневекового поселения, где в вашем распоряжении будут только лошадь и мешок монет, чтобы защищаться от ночных нападений.

Армия и оружие Зеленский обещал «жестко ответить» на обстрелы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, передает РИА "Новости".

Общество Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.

Общество Тысячи россиян смогут получить более высокие пенсии Госдума рассматривает законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий.

Общество Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».

Армия и оружие Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».

Общество ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.

Происшествия Омичка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек Увидев, что девочка, которая ела булочку, накрошила, разозлившаяся мать стала засовывать в рот ребенка куски хлеба и собранные крошки.

Происшествия В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Футбол Колобков назвал футбол главным видом спорта в России Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футболом в России занимается около 3 миллионов человек, поэтому его можно считать главным видом спорта в стране.

Политика Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.

Политика Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2» Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Экономика В России начнут продавать продукты в рассрочку В России появится специальная карта для покупки продуктов в рассрочку. Ее будут оформлять прямо в супермакетах «в течение трёх минут».

Здоровье Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.

Технологии Роскомнадзор удалил из поисковиков 300 тысяч ссылок на пиратские сайты При участии Роскомнадзора поисковики удалили из своей выдачи более 300 тысяч ссылок на пиратские ресурсы.

Происшествия Россиянина с инсультом вытащили из трамвая и оставили на дороге Житель Новосибирска почувствовал себя плохо во время поездки в трамвае, другие пассажиры выволокли его на остановке и положили на асфальт, после чего транспорт поехал дальше.

Политика Путин высказался о неприглашении на 75-летие высадки в Нормандии Президент России Владимир Путин сегодня отвечает на вопросы журналистов на Международном экономическом форуме в Петербурге.