Общество

15 апреля в Москве отключат аналоговое телевидениеShraibikus Media вчера в 03:45

15 апреля Москва переходит на цифровое вещание. При этом жители столицы смогут продолжать смотреть аналоговое кабельное телевидение даже после 15 апреля. Такая договоренность достигнута между городом и операторами кабельного ТВ.
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В Подмосковье прекратилось аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов

Сегодня в Ленинском районе03:42

В Московском регионе отключили аналоговое телевидение

РИАМОвчера в 17:01

15 апреля в Островском районе прекратится аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов

SMINEWS в Островскомвчера в 12:53

15 апреля в Москве отключат аналоговое телевидение

Shraibikus Mediaвчера в 03:45

Переходи на цифру: в каких регионах 15 апреля отключается аналоговое ТВ

РЕН ТВ12 апреля в 10:36
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Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Экономика

Каждый четвёртый житель России не имеет сбережений

Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Культура

«Первый канал» покажет полное интервью Пугачевой для YouTube

Обновлено в 04:07
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено 13 апреля в 08:21
Транспорт

Перевозчики оценили повышение стоимости проезда по платным дорогам

В РФ с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
Обновлено в 04:18
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) договорился с российским заводом Derways о сборке своих моделей на мощностях черкесского предприятия.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

Число погибших в результате боевых действий в Ливии возросло до 147

Обновлено в 03:21
Технологии

Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение

Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

Обновлено в 04:08
Финансы

Банки должны будут объяснять застройщикам отказ в проектном финансировании

Банки должны будут мотивированно объяснять застройщикам жилья причины отказа в проектном финансировании, заявил на конференции Сбербанка министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева помогла семье Началовой в организации похорон

Бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева в своем Instagram сообщила, что Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнилось 70 лет, помогла семье умершей певицы с организацией похорон.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Тульской области перевернулся автобус с детьми

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.
Обновлено вчера в 16:49
Шоу-бизнес

«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

Акции «Мостотреста» выросли после информации о возможной сделке с ВЭБ

Акции «Мостотреста» выросли на 4,5% на фоне появления информации о возможной сделке с «ВЭБ.РФ», следует из данных «Мосбиржи» по состоянию на 11:10 мск.
Обновлено в 04:42
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Политика

В Сети танец Порошенко назвали прощальным концертом

В Интернете пользователи высмеяли исполненный Петром Порошенко, украинским лидером, танец. Они назвали его прощальным концертом.
Обновлено в 02:55
Политика

Команда Порошенко открестилась от билбордов с надписью «конец»

Глава департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко заявил, что команда президента не имеет отношения к билбордам в стилистике агитационной кампании действующего главы государства Петра Порошенко с надписью «Конец».
Обновлено в 03:32
Экономика

UC Rusal планирует построить завод в США

UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Политика

Оппозиция выиграла выборы в Финляндии

Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Космос

Новый спутник «Глонасс-М» запустят с Плесецка 13 мая

Обновлено в 02:15
Хоккей

Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек

При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика

Повышение пенсионного возраста увеличит безработицу в два раза

Сегодня, 15 апреля 2019 года, стало известно, что к 2024 году число безработных россиян достигнет отметки в 7,8 млн человек, а уровень безработицы составит 9, 6-9, 7 %.
Обновлено в 04:44
Наука

Грязные зубы могут стать причиной развития слабоумия

Еще через некоторое время проблема выйдет изо рта через кровь, воспаляя органы и увеличивая риск развития серьезных недугов, хронических заболеваний сердца и даже слабоумия, отмечают авторы видеоматериала.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано»

Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.
Обновлено в 03:55
Общество

Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Туве задержаны четверо из девяти сбежавших из изолятора

Обновлено в 02:17
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