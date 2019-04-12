Общество
15 апреля в Москве отключат аналоговое телевидениеShraibikus Media вчера в 03:45
15 апреля Москва переходит на цифровое вещание. При этом жители столицы смогут продолжать смотреть аналоговое кабельное телевидение даже после 15 апреля. Такая договоренность достигнута между городом и операторами кабельного ТВ.
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В Подмосковье прекратилось аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов
Сегодня в Ленинском районе03:42
15 апреля в Островском районе прекратится аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов
SMINEWS в Островскомвчера в 12:53
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Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
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Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение
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Алла Пугачева помогла семье Началовой в организации похорон
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В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
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В Тульской области перевернулся автобус с детьми
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.
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Шоу-бизнес
«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей
Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
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В Интернете пользователи высмеяли исполненный Петром Порошенко, украинским лидером, танец. Они назвали его прощальным концертом.
Обновлено в 02:55
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Команда Порошенко открестилась от билбордов с надписью «конец»
Глава департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко заявил, что команда президента не имеет отношения к билбордам в стилистике агитационной кампании действующего главы государства Петра Порошенко с надписью «Конец».
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Экономика
UC Rusal планирует построить завод в США
UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
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Политика
Оппозиция выиграла выборы в Финляндии
Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
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Новый спутник «Глонасс-М» запустят с Плесецка 13 мая
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Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
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В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек
При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
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Сегодня, 15 апреля 2019 года, стало известно, что к 2024 году число безработных россиян достигнет отметки в 7,8 млн человек, а уровень безработицы составит 9, 6-9, 7 %.
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Грязные зубы могут стать причиной развития слабоумия
Еще через некоторое время проблема выйдет изо рта через кровь, воспаляя органы и увеличивая риск развития серьезных недугов, хронических заболеваний сердца и даже слабоумия, отмечают авторы видеоматериала.
Обновлено в 01:16
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Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано»
Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.
Обновлено в 03:55
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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