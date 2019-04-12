15 апреля в Москве отключат аналоговое телевидениеShraibikus Media вчера в 03:45

15 апреля Москва переходит на цифровое вещание. При этом жители столицы смогут продолжать смотреть аналоговое кабельное телевидение даже после 15 апреля. Такая договоренность достигнута между городом и операторами кабельного ТВ.

Сегодня в Ленинском районе

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Общество «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».

Экономика Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.

Культура Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.

Транспорт Перевозчики оценили повышение стоимости проезда по платным дорогам В РФ с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.

Авто Автомобили Ravon начнут собирать в России Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) договорился с российским заводом Derways о сборке своих моделей на мощностях черкесского предприятия.

Технологии Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.

Финансы Банки должны будут объяснять застройщикам отказ в проектном финансировании Банки должны будут мотивированно объяснять застройщикам жилья причины отказа в проектном финансировании, заявил на конференции Сбербанка министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Шоу-бизнес Алла Пугачева помогла семье Началовой в организации похорон Бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева в своем Instagram сообщила, что Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнилось 70 лет, помогла семье умершей певицы с организацией похорон.

Происшествия В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.

Происшествия В Тульской области перевернулся автобус с детьми В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.

Шоу-бизнес «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.

Экономика Акции «Мостотреста» выросли после информации о возможной сделке с ВЭБ Акции «Мостотреста» выросли на 4,5% на фоне появления информации о возможной сделке с «ВЭБ.РФ», следует из данных «Мосбиржи» по состоянию на 11:10 мск.

Политика В Сети танец Порошенко назвали прощальным концертом В Интернете пользователи высмеяли исполненный Петром Порошенко, украинским лидером, танец. Они назвали его прощальным концертом.

Политика Команда Порошенко открестилась от билбордов с надписью «конец» Глава департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко заявил, что команда президента не имеет отношения к билбордам в стилистике агитационной кампании действующего главы государства Петра Порошенко с надписью «Конец».

Экономика UC Rusal планирует построить завод в США UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.

Политика Оппозиция выиграла выборы в Финляндии Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.

Хоккей Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом» Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.

Происшествия В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.

Экономика Повышение пенсионного возраста увеличит безработицу в два раза Сегодня, 15 апреля 2019 года, стало известно, что к 2024 году число безработных россиян достигнет отметки в 7,8 млн человек, а уровень безработицы составит 9, 6-9, 7 %.

Наука Грязные зубы могут стать причиной развития слабоумия Еще через некоторое время проблема выйдет изо рта через кровь, воспаляя органы и увеличивая риск развития серьезных недугов, хронических заболеваний сердца и даже слабоумия, отмечают авторы видеоматериала.

Происшествия Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано» Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.