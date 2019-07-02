Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодкеГазета.Ru 09:34

В результате пожара на исследовательской подводной лодке погибли 14 моряков-подводников, передает РИА "Новости".
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14 российских подводников погибли на глубоководном аппарате из-за пожара

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений (оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования - ИФ) возник пожар.
Интерфакс09:34

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Что произошло за день: вторник, 2 июля

Интерфакс13:51

Четырнадцать моряков-подводников погибли на Северном флоте

Военное обозрение10:02

14 подводников погибли при пожаре на российской подлодке

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Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное

РБК10:49

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

РИА Новости09:30

Крупнейшие катастрофы подводных аппаратов в СССР и России

Коммерсантъ11:01

Хронология случаев гибели российских подводников

ТАСС10:32
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
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Путин прокомментировал гибель российских подводников

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП с глубоководным аппаратом Минобороны России.
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Происшествия

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Время полёта самолёта составляет чуть менее девяти часов, предполагается, что мужчина умер из-за сильного переохлаждения, после чего он выпал по вине плохой герметичности отсека.
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Обновлено в 06:24
Политика

В Совете Европы подсчитали долги России

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Обновлено в 11:34
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

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Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
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Обновлено в 11:16
Культура

В Крыму представили народный фестиваль «Таврида — АРТ»

Презентация первого фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» и арт-квартала «Таврида Народная» прошла в Крыму в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».
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Минтранс Чехии вновь разрешил полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний разрешили в Чехии до 7 июля, об этом во вторник, 2 июля, сообщили в министерстве транспорта республики.
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В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.
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Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Происшествия

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Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти

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Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального

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Политика

Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
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"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

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ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
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