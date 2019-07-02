Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодкеГазета.Ru 09:34

В результате пожара на исследовательской подводной лодке погибли 14 моряков-подводников, передает РИА "Новости".
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14 российских подводников погибли на глубоководном аппарате из-за пожара

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений (оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования - ИФ) возник пожар.
Интерфакс09:34

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При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

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Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное

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Четырнадцать моряков-подводников погибли на Северном флоте

Военное обозрение10:02

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14 подводников погибли при пожаре на российской подлодке

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Хронология случаев гибели российских подводников

ТАСС10:32
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
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Единая карта петербуржца даст скидку в 15 рублей на проезд в метро

Держатели единой карты петербуржца (ЕКП) смогут ездить на метро за 30 рублей вместо 45.
Обновлено в 12:12
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Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 18:05
Политика

Путин сегодня вечером встретится с Шойгу

Путин отменил участие в форуме в связи с трагедией на глубоководном аппарате, унесшей жизни 14 моряков, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Общество

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Обновлено в 08:29
Экономика

Названы 10 самых выгодных франшиз стоимостью до 1 млн рублей

Издание Forbes составило список самых выгодных франшиз, которые стоят меньше 1 млн рублей.
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Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
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Общество

Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»

Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
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Панарин определился с игровым номером в «Рейнджерс»

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Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
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Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении интенсивности обстрелов Донбасса после вступления Владимира Зеленского в должность украинского президента.
Обновлено в 14:16
Игры

К Conqueror’s Blade присоединились «Рыцари ордена»

Полководцы Conqueror’s Blade могут взять под своё управление пять новых отрядов: западные копейщики, мечники-ветераны, пешие рыцари, копьеносцы ордена, рыцари ордена.
Обновлено в 08:35
Гаджеты

Вышла iOS beta 3 для разработчиков

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Обновлено в 15:39
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Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
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В столице Туниса прогремел мощный взрыв

В столице Туниса (Тунис) вечером во вторник, 2 июля, прогремел мощный взрыв, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 18:28
Здоровье

В Калининграде в суши-баре отравились 13 человек

Одиннадцать человек госпитализированы в инфекционный стационар в Калининграде после употребления продукции суши-бара "Якитория".
Обновлено в 13:31
Политика

На Майдане начались новые протесты

В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 18:32
Космос

Хаббл захватил космический фейерверк в ультрафиолете

Недавняя теория предполагает, что Eta Carinae, которая, возможно, когда-то весила до 150 Солнц, начиналась как тройная система, и массовый выброс 1840-х годов был вызван, когда первичная звезда поглотила одного из своих компаньонов, став более чем в десять раз больше массы нашего Солнца.
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Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
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