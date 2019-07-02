"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений (оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования - ИФ) возник пожар.

с чего всё началось

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

Политика Среди погибших подводников оказались два Героя России В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.

Футбол Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.

Политика Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17 Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.

Шоу-бизнес Ксения Алферова поделилась впечатлениями от отпуска В личном микроблоге Ксения активно делится впечатлениями от поездки со своими поклонниками.

Политика Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.

Общество Полярная лисица добралась из Норвегии до Канады за 76 дней Полярная лисица совершила рекордное по протяженности и скорости путешествие из Норвегии в Канаду.

Происшествия В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Политика Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству» Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Здоровье Онколог рассказал, почему красноярцы чаще других болеют раком В нашем торакальном отделении лежат люди с раком легкого из чистых районов края: Бирилюсского, Тюхтетского, Манского.

Энергетика Потребители электричества в РФ заподозрили ценовой сговор на рынке Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили, что резкий рост цен на отечественном рынке, зафиксированный в 2019 году, может быть обусловлен ценовым сговором генерирующих компаний, пишет «Коммерсантъ».

Спорт Девять человек пострадали при обрушении на спортивных играх в Якутии Девять человек пострадали во время республиканских VII Спортивных игр в многофункциональном спортивном зале имени Н. Захарова-Сахаачча в Амгинском улусе Якутии в результате обрушения деревянной конструкции, сообщает РИА "Новости" .

Авто Продажи автомобилей Geely на рынке РФ увеличились на 295% В отчетный период продажи автомобилей Geely на рынке РФ выросли на 295% и составили 944 ед.

Происшествия СМИ: власти Китая задержали 8,5 тыс. человек за поддельные продукты питания Китайские правоохранительные органы с января по май произвели задержание примерно 8,5 тыс. человек, подозреваемых в производстве и поставке на рынок широкого спектра поддельной пищевой продукции.

Футбол «Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту» Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются. 28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Экономика В Мексике дорожает национальный напиток текила Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.

Авто Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью Аналитики провели исследование остаточной стоимости (Residual value) наиболее популярных среднеразмерных кроссоверов в возрасте трех лет.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".