Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на атомной подводной станцииОткрытый Нижний 10:57
Трагедия на глубоководном аппарате ВМФ России унесла жизни 14 моряков-подводников. По данным Министерства обороны, 1 июля пожар произошёл на научно-исследовательском аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана.
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с чего всё началось
"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений (оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования - ИФ) возник пожар.Интерфакс09:34
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