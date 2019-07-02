Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодкеГазета.Ru 09:34
В результате пожара на исследовательской подводной лодке погибли 14 моряков-подводников, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений (оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования - ИФ) возник пожар.Интерфакс09:34
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