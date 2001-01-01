Сегодня стало известно о страшной трагедии, которая произошла 1 июля. На атомной подлодке АС-12 неожиданно возник пожар. В результате погибло 14 подводников из 25 членов экипажа.

14 моряков-подводников погибли при трагедии в Баренцевом море

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