Происшествия
14 моряков-подводников погибли при трагедии в Баренцевом мореStarHit.ru вчера в 11:30
Сегодня стало известно о страшной трагедии, которая произошла 1 июля. На атомной подлодке АС-12 неожиданно возник пожар. В результате погибло 14 подводников из 25 членов экипажа.
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14 российских подводников погибли на исследовательской мини-АПЛ, построенной на Севмаше
Двина Сегоднявчера в 11:39
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
Обновлено в 00:46
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Политика
Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»
Обновлено вчера в 13:55
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Обновлено 01 июля в 18:46
Политика
Зеленский назвал всех крымчан украинцами
Зеленский считает, что крымчане не должны терять связь с Украиной, и что сейчас жителям Крыма "страшно", поскольку "их пытаются запутать в вопросе, кто они", выдавая российские паспорта.
Обновлено в 02:11
Авто
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В Зауралье осудят поджигательницу жилых домов
В Курганской области перед судом предстанет местная жительница, которая обвиняется в семи поджогах жилых домов и надворных построек.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге
Обновлено в 01:41
Политика
Лагард приостановила работу в МВФ из-за выдвижения в руководство ЕЦБ
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард сообщила в своём Twitter, что временно приостанавливает исполнение своих обязанностей после того, как её кандидатуру предложили на пост главы Европейского центрального банка.
Обновлено вчера в 13:59
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено вчера в 01:50
Общество
Жители Южно-Сахалинска сами решат, какие дома снесут в ходе реновации
Как рассказал советник мэра по градостроительству Владислав Фролов, еще 8 лет назад были обследованы жилые дома в Черемушках, которые строились в начале и середине 60-х годов прошлого века с показателем сейсмики до 7 баллов.
Обновлено в 00:31
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено вчера в 16:45
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Здоровье
Веранды здоровья открылись в столичных парках
Обновлено в 00:38
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Общество
Омичам предложили работу с зарплатой до 200 тысяч рублей
Омичам предлагают должность директора по продажам, в месяц ему готовы платить 200 тысяч рублей.
Обновлено в 00:43
Политика
Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ
Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.
Обновлено вчера в 20:08