Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.

с чего всё началось

Мексиканские власти отказали во въезде 14 гражданам с российскими паспортами. Россияне, прилетевшие в Канкун, не прошли пограничный контроль, сообщает в воскресенье, 7 июля, «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в Мехико.

14 человек с российскими паспортами не пустили в Мексику

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