Происшествия
14 человек с российскими паспортами не пустили в МексикуИзвестия 13:42
Мексиканские власти отказали во въезде 14 гражданам с российскими паспортами. Россияне, прилетевшие в Канкун, не прошли пограничный контроль, сообщает в воскресенье, 7 июля, «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в Мехико.
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с чего всё началось
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.РИА Новостивчера в 14:14
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Происшествия
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Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
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Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28
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Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
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Происшествия
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Обновлено в 14:52
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Обновлено в 18:41
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Обновлено в 17:42
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Цены на золото растут с конца 2018 г. в том числе из-за сомнений в сохранении Федеральной резервной системой (ФРС) США политики повышения ставок, а также из-за роста общей рыночной волатильности на фоне торговых противоречий между США и КНР, говорит представитель «Полюса» (крупнейшего производителя золота в России).
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Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
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Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
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Специалисты Роскачества разработали классификацию зернового хлеба. Об этом говорится в сообщении организации.
Обновлено в 17:07
Общество
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По просьбе Business FM юристы изучили содержание 193-й статьи Уголовного кодекса, по которой предъявили обвинение основателю автодилера «Рольф» Сергею Петрову.
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США призвали Германию отправить свои войска в Сирию
США призывают Германию отправить на северо-восток Сирии наземные войска для частичной замены американских войск, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Обновлено в 06:55
Происшествия
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Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
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Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
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Обновлено в 17:59
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Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00