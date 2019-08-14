Религия
В России 14 августа отмечают Медовый СпасREGNUM 00:48
Сегодня, 14 августа, в России отмечают праздник Медовый Спас. С этого дня начинается строгий, но короткий Успенский пост, он продлится до 27 августа. По народным приметам, считается, что с этого дня купаться в водоёмах нельзя, лето заканчивается, а погода становится более прохладной.
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Московский Комсомолец06:26
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