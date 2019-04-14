14 апреля. 21:45. Видеотрансляция матча «Валенсия» — «Леванте»Еженедельник Футбол вчера в 20:46

После неожиданного поражения от «Райо Вальекано» (2:0) в прошлом туре «Валенсия» усложнила себе борьбу за попадание в зону Лиги Чемпионов. Отставание от лидирующей четверки выросло до 6 очков. «Леванте» идет на 15-й строчке в чемпионате, в 3 очках от зоны вылета.

Происшествия Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с двумя детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Футбол ПСЖ впервые с 2000 года пропустил пять голов в чемпионате Франции ПСЖ впервые с декабря 2000 года пропустил пять мячей в чемпионате Франции, тогда парижане проиграл "Седану" со счетом 1:5.

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

Путешествия Конюхов признался, что нынешняя кругосветка потребовала от него «всех навыков выживания» Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, признался, что для выживания ему пришлось приложить все физические и духовные силы, а особым испытанием стала пресная однообразная еда.

Гаджеты Электронный Горыныч. Чем опасен eSIM и при чем тут китайцы В марте 2019 года случилось совещание по внедрению технологии eSIM (технологические детали — ниже), в котором приняли участие заинтересованные лица: ФСБ, правительство РФ и «Большая тройка» мобильных операторов.

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Политика Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс» Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».

Общество «Бессмертный полк» в этом году пройдет под серьезным контролем местных администраций О согласовании шествий, которое по закону требовалось раньше, когда «Бессмертный полк» только создавался снизу, теперь речи не идет – все уже, очевидно, разрешено администрации по умолчанию.

Общество Задача на три миллиона. НКО представили уже реализованные проекты В каких сферах нашли свое применение некоторые липецкие общественные объединения, получившие в прошлом году финансовую поддержку в виде президентских грантов, в подробностях узнали представители областной Общественной палаты.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Кино Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов» Сегодня, 14 апреля стартует последний восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автоспорт Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.

Происшествия Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.

Общество Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12 Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.

Армия и оружие Самолет армии Хафтара сбит в Ливии «Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.

Авто Эксперты назвали самый дорогой автомобиль в мире Титул самого дорогого автомобиля на планете получил раритетный спортивный купе Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска.

Политика Сын Шухевича рассказал, как США могут использовать Украину против ЕС Соединенные Штаты смогут использовать Украину против России и Европы, заявил в эфире телеканала ZIK сын командира Украинской повстанческой армии*, сотрудничавшей с гитлеровцами, депутат Рады Юрий Шухевич.

Шоу-бизнес Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения» Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.

Общество В Чикаго отменили более 600 авиарейсов из-за снежной бури Свыше 600 авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, которая обрушилась на штат Иллинойс.

Общество Второй этап перехода на цифровое телевещание начинается в России Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.