Армия и оружие
140 террористов ликвидировали при нападении на военных в СирииГазета.Ru вчера в 15:41
Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что террористы в Сирии попытались атаковать позиции правительственных сил. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в результате атаки были ликвидированы более 140 боевиков.
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с чего всё началось
По позициям правительственных сил и городам на севере Хамы «работали» системы залпового огня и тяжелые минометы. К утру стало ясно, что атака боевиков захлебнулась и в настоящий момент части САА начинают возвращаться на прежние позиции, уничтожая или оттесняя формирования боевиков.ФАНвчера в 06:50
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