Армия и оружие

140 террористов ликвидировали при нападении на военных в СирииГазета.Ru вчера в 15:41

Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что террористы в Сирии попытались атаковать позиции правительственных сил. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в результате атаки были ликвидированы более 140 боевиков.
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с чего всё началось

САА остановила внезапную контратаку боевиков «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы

По позициям правительственных сил и городам на севере Хамы «работали» системы залпового огня и тяжелые минометы. К утру стало ясно, что атака боевиков захлебнулась и в настоящий момент части САА начинают возвращаться на прежние позиции, уничтожая или оттесняя формирования боевиков.
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В Москве задержали корреспондента «Медузы»

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Азар обратился к болельщикам «Челси» после перехода в «Реал»

Не секрет, что мечтал играть за них с тех пор, как мальчишкой забил свой первый гол.
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Россия может остаться вне обновленной Лиги чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА.
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Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
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Глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку проекта "Северный поток — 2" и призвал вернуть Россию в международное сообщество.
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Лучшим исполнителем года, по мнению зрителей канала, стал Филипп Киркоров, лучшей певицей — Светлана Лобода.
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23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
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Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.
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В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров

Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
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В ночь на 8 июня датчики «Мосэкомониторинга» на юго-востоке Москвы зафиксировали почти семикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.
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Мода на дерзких: дорогая Собчак, Самбурская, Варнава Ксения Собчак сетовала, что ее участие в выборах распугало рекламодателей.
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