Происшествия
В Англии погиб 14-летний вратарь Лука Кампанаро. Юный голкипер получил серьезную травму головы после столкновения с соперником во время матча юниорской лиги в западном Лондоне. Кампанаро на вертолете доставили в больницу, врачи не смогли спасти жизнь мальчика.
Спорт-Экспресс10:56
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Происшествия
Агент Глушакова назвал «семейными делами» угрозы Глушакова бывшей жене
Обновлено в 11:46
Происшествия
СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300
На полигоне в Астраханской области упала и взорвалась ракета комплекса С-300. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.
Обновлено в 11:43
Происшествия
При пожаре на мебельной фабрике в Щелково пострадал один человек
Один человек пострадал в результате крупного пожара в здании мебельной фабрики в подмосковном Щёлкове, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 11:22
Происшествия
На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Карелии иномарка сбила мэра Питкяранты
По информации республиканского УГИБДД, в Питкяранте вечером в понедельник в районе дома №13 по улице Ленина 24-летний водитель Geely при обгоне сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Суд продлил срок ареста генерала Дрыманова
Лефортовский суд Москвы решил до марта следующего года оставить под арестом экс-главу столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова по делу о взятках, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины
Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Москве в мусорном контейнере нашли задушенную женщину
Обновлено в 11:12
Происшествия
Неизвестные обокрали дом главного тренера сборной России по фехтованию
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что неизвестные похитили часы и ювелирные изделия из его частного дома.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Мемориал Солженицыну под Владимиром разбили за один день
Неизвестные разбили установленную в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области мемориальную табличку, посвященную писателю Александру Солженицыну, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Бразилии неизвестный застрелил в соборе четырех человек
Неизвестный во вторник застрелил четырех человек в соборе в бразильском штате Сан-Паулу, после чего покончил с собой, сообщает телеканал Globo со ссылкой на скорую помощь.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку
Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 11:40
Происшествия
Мосгорсуд приговорил экс-участкового к 13 годам за госизмену
Обновлено в 10:42
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 6,5 годам лишения свободы
Суд приговорил одного из участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба Равиля Ильмухамбетова к 6,5 годам лишения свободы за нападение на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:30