В Англии погиб 14-летний вратарь Лука Кампанаро. Юный голкипер получил серьезную травму головы после столкновения с соперником во время матча юниорской лиги в западном Лондоне. Кампанаро на вертолете доставили в больницу, врачи не смогли спасти жизнь мальчика.

14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры

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