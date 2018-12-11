Происшествия
14-летний вратарь умер из-за травмы на футбольном поле
14-летний вратарь умер из-за травмы на футбольном полеМИР 2413:26
В Англии 14-летний вратарь клуба «Бедгров Динамос» Лука Кампанаро скончался в понедельник после травмы, полученной на поле во время игры. Молодого голкипера из графства Бакингемшир доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти, передает BBC.
МИР 2413:26
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Происшествия
В офисе ФАС прошла выемка документов по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы в рамках дела о мошенничестве, возбужденного против неустановленных лиц, изъяли в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пакет документов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 14:38
Происшествия
В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300
На полигоне в Астраханской области упала и взорвалась ракета комплекса С-300. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве
В Москве в здании Министерства труда и социальной защиты РФ упал лифт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 14:36
Происшествия
СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне
Петербургские следователи начали проверку обстоятельств, при которых в школьном бассейне отравилось 16 учеников, девять из них были госпитализированы.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены
Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Бразилии неизвестный застрелил в соборе четырех человек
Неизвестный во вторник застрелил четырех человек в соборе в бразильском штате Сан-Паулу, после чего покончил с собой, сообщает телеканал Globo со ссылкой на скорую помощь.
Обновлено в 14:20
Происшествия
При пожаре на фабрике в Щелково пострадали два человека
В результате пожара в здании мебельной фабрики в подмосковном Щелково пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина
Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 14:25
Происшествия
На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины
В городе Миллерово Ростовской области задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве молодой женщины, тело которой было обнаружено 8 декабря.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Саратовской области задержали трех наркополицейских
Региональное СУСК сообщило, что, по версии следствия, 31 октября 34-летний начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков, его 35-летний заместитель и 28-летний оперативник на одной из улиц города остановили двух молодых людей 24 и 25 лет, в мобильном телефоне одного из которых они обнаружили адрес "тайниковой закладки" наркотиков.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Махачкале прохожие поймали выпавшего с пятого этажа ребенка
Чудесное спасение пятилетней девочки, выпавшей из окна пятого этажа, зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в Махачкале.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины
Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Фанаты «Локомотива» задержаны в Германии за драку в поезде
Фанаты московского "Локомотива" были задержаны немецкой полицией за драку в поезде перед матчем шестого тура Лиги чемпионатов против "Шальке-04", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Тульской области в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тульской области пострадали шесть человек, сообщили 11 декабря в региональном главном управлении МВД РФ.
Обновлено в 14:14