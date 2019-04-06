Футбол

14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»Чемпионат 04:25

Жоао Мендес, сын бывшего игрока сборной Бразилии Роналдиньо, подписал контракт с «Крузейро». Соглашение 14-летнего игрока с клубом рассчитано на шесть лет. Сообщается, что Мендес будет выступать в составе юношеских команд «Крузейро».
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Сын Роналдинью будет играть за «Крузейро»

Матч ТВ06:18

14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»

Советский спорт04:58

«Крузейру» подписал контракт с 14-летним сыном Роналдинью

Спорт-Экспресс03:55

14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»

Чемпионат04:25

«Крузейро» подписал контракт с 14-летним сыном Рональдиньо

Sport24.ru04:10

Сын Роналдиньо подписал контракт с бразильским клубом

Газета.Ru04:42

14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»

Sports.ru05:58
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