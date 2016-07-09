Футбол

14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»Чемпионат 04:25

Жоао Мендес, сын бывшего игрока сборной Бразилии Роналдиньо, подписал контракт с «Крузейро». Соглашение 14-летнего игрока с клубом рассчитано на шесть лет. Сообщается, что Мендес будет выступать в составе юношеских команд «Крузейро».
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14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»

Чемпионат04:25

14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»

Советский спорт04:58

Сын Роналдиньо подписал контракт с бразильским клубом

Газета.Ru04:42

«Крузейро» заключил контракт с 14-летним сыном Роналдиньо

Soccer.ru04:29

Сын бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо подписал контракт с «Крузейро»

ТАСС05:24

«Крузейро» подписал контракт с 14-летним сыном Рональдиньо

Sport24.ru04:10

«Крузейру» подписал контракт с 14-летним сыном Роналдинью

Спорт-Экспресс03:55
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