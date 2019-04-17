Футбол
14-летний форвард «Чертаново» забил гол «Спартаку» с угловогоРИА Новости вчера в 14:03
14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев, дважды побывавший на стажировке в "Манчестер Юнайтед", забил гол прямым ударом с углового в матче полуфинала первенства России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения.
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14-летний форвард «Чертаново», проходивший стажировку в «МЮ», забил гол ударом с углового
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