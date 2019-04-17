Футбол

14-летний форвард «Чертаново» забил гол «Спартаку» с угловогоРИА Новости вчера в 14:03

14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев, дважды побывавший на стажировке в "Манчестер Юнайтед", забил гол прямым ударом с углового в матче полуфинала первенства России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения.
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14-летний форвард «Чертаново» забил «Спартаку» прямым ударом с углового

Sportbox.RU02:50

Невероятный гол Пиняева с углового в ворота «Спартака». Видео

Спорт-Экспрессвчера в 11:38

14-летний форвард «Чертаново» забил гол «Спартаку» с углового

РИА Новостивчера в 14:03

14-летний форвард «Чертаново», проходивший стажировку в «МЮ», забил гол ударом с углового

Sport24.ruвчера в 12:27

Пиняев забил «Спартаку» прямым ударом с углового

Чемпионатвчера в 12:15

14-летний форвард «Чертаново» забил «Спартаку» прямым ударом с углового

Матч ТВ02:50

Талантливый игрок «Чертаново» снова восхищает! «Манчестер Юнайтед» скоро его заберет

Спорт день за днемвчера в 13:03
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Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

Обновлено 16 апреля в 05:44
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В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник

Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
Обновлено вчера в 20:24
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Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Состояние писателя Дмитрия Быкова остается стабильно тяжелым.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

В московском офисе «Росбалта» идут обыски

Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Происшествия

Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика

Четыре бизнесмена из Челябинской области вошли в рейтинг Forbes

В рейтинг вошли четыре южноуральских бизнесмена. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников занял 14-е место.
Обновлено в 03:54
Авто

Hyundai представил свой самый дешевый кроссовер

Компания Hyundai рассекретила свой новый компактный кроссовер Venue, который стал самым маленьким SUV в линейке южнокорейского бренда.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Рубль снижается по отношению к доллару и евро Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:24
ЖКХ

Отопление отключат в Москве в конце апреля

П.Бирюков сообщил, что в этом году плановые отключения горячей воды начнутся после прекращения подачи тепла, то есть ориентировочно в начале мая.
Обновлено в 03:30
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Космос

В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 03:17
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Транспорт

В Мосгордуме предложили установить алкозамки в автомобилях такси

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил оборудовать такси алкозамками для повышения безопасности пассажиров и участников автомобильного движения.
Обновлено в 02:39
Общество

В Петербурге появилась фреска с изображением Нотр-Дама до пожара

Лукьянов добавил, что на днях собирается на этой же стене разместить фреску с изображением собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор) — одного из крупнейших храмов Петербурга, где пожар в 2006 году уничтожил главный купол.
Обновлено в 03:10
Происшествия

На Невском проспекте в Петербурге столкнулись пять автомобилей

Два человека пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 21:13
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Звезда детского телевидения BBC и актриса Майя-Лесия Нэйлор внезапно скончалась в возрасте 16 лет. Трагическое событие произошло 7 апреля.
Обновлено вчера в 23:33
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в керченском колледже

Обновлено вчера в 08:14
Общество

В Уфе открыли памятник поэту Габдулле Тукаю

В Уфе на площади перед Государственным татарским театром "Нур" открыт памятник великому татарскому поэту Габдулле Тукаю.
Обновлено в 02:55
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Шнуров посвятил новые стихотворные строчки Собчак

Музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров снова посвятил стихотворные строчки известной телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол

Мать Кокориных написала трогательное обращение к сыновьям

Обновлено в 03:06
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Графеновая пена сохранила мягкость на экстремальном холоде

Обновлено 15 апреля в 00:59
Наука

В Монголии нашли останки неизвестного гадрозавроида

Международный коллектив палеонтологов сообщает об обнаружении в пустыне Гоби в Монголии хорошо сохранившихся окаменелых костей неизвестного науке вида гадрозавроидов.
Обновлено в 03:49
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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