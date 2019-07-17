Политика

13 из 24 украинских моряков продлили арестВести.Ru 06:22

Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца. Власюк, Гриценко, Драч, Зинченко, Головаша и Попов пробудут в СИЗО минимум до 24 октября 2019 года.
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Суд в Москве продлил на три месяца арест 13 из 24 украинских моряков

Интерфакс07:09

Лефортовский суд Москвы продлил арест 13 из 24 украинских моряков

Эхо Москвы07:01

Суд продлил арест 13 из 24 украинских моряков

ТАСС06:40

Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам

РИА Новости05:37

13 из 24 украинских моряков продлили арест

Вести.Ru06:22

Суд продлил арест шести украинским морякам

News.ru06:07

Суд продлил на три месяца арест 13 украинским морякам

Коммерсантъ06:09
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
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Тарзан в красных микроплавках продемонстрировал загар

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Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии

"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
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Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург

После переговоров на Валааме президенты вернутся обратно в Петербург: там состоится пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России, в котором Лукашенко и Путин также примут участие.
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"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
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Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму

В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
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Украинский закон о госязыке вызвал озабоченность ООН

Заместитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций по вопросам политики Розмари Ди Карло заявила, что принятый на Украине закон о государственном языке вызывает озабоченность.
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Спутниковый интернет установил рекорд скорости

Соединение было установлено за счет использования уже выведенных ранее на низкую орбиту спутников, которые в теории должны будут обеспечить широкополосным интернетом любую точку планеты в будущем.
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
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Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
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В Благовещенске ливнями подтопило около 120 домовладений

Около 120 частных домов и подворий подтопило в Благовещенске в результате ливней, сообщает мэрия.
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В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
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«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»

Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
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Заводы начнут строить в агропарке «Сырная долина» Подмосковья в среду

Обновлено вчера в 17:30
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Сбивший пешеходов в Лондоне выходец из Судана признан виновным

Суд в Лондоне признал виновным 29-летнего выходца из Судана Салиха Хатера в покушении на убийство по двум пунктам за наезд на пешеходов на Парламентской площади в августе 2018 года.
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Армия и оружие

Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:04
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Сколько сборная России заработала в Лиге наций

Фото: volleyball.world Больше всего на предварительном этапе заработали бразильцы, выигравшие 14 матчей, а вот у Австралии, Германии, Португалии и Китая больше денег за поражения, чем за победы.
Обновлено вчера в 14:15
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Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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Рома Жуков угрожает бывшей жене отобрать шестерых детей

Роман Жуков собирается забрать у экс-супруги шестерых общих детей.
Обновлено в 05:12
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Xiaomi представит смартфон на чистом Android на неделю раньше

По данным источника, в Испании презентация Xiaomi Mi A3 состоится уже 17 июля 2019 года.
Обновлено 15 июля в 10:35
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Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

Государственная Дума на заседании в среду ратифицировала Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму.
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В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка

Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
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Стало известно о заказчике «дела Голунова»

Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
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Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей

В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
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Американский истребитель совершил аварийную посадку в Польше

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