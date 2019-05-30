Происшествия
12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-БалкарииГазета.Ru 06:26
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции, передает РИА "Новости". Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Обновлено в 04:35
Футбол
Гризманн перестал быть главной трансферной целью «Барселоны»
Переход нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону» может не состояться, сообщает Marca.
Обновлено в 05:55
Политика
Зеленский заявил о том, что Порошенко блокировал международную деятельность НАБУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент Петр Порошенко блокировал работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на международном направлении.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В сети появилось видео столкновения двух судов на Дунае
Обновлено в 07:37
Происшествия
Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье
Мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 10:45
Здоровье
Онищенко пояснил данную пожилым россиянам рекомендацию жить впроголодь
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что его слова о необходимости жить "чуть-чуть впроголодь" исказили, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 06:53
Политика
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Обновлено в 05:57
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Происшествия
При сдаче ЕГЭ в Чувашии скончалась школьница
В столице Чувашии сегодня, 29 мая, при сдаче Единого государственного экзамена по математике скончалась 18-летняя выпускница.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Британка убила не пускавшего ее в бар мужа
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Общество
В Башкирии принят закон, увеличивающий время запрета продажи алкоголя
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, который запрещает продавать алкоголь в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если 1 сентября приходится на воскресенье, то 2 сентября) и в дни Сабантуев.
Обновлено в 07:27
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Транспорт
Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом в США и Канаде
Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие
Украинские разведчики провели учения вблизи Крыма
Украинские разведчики провели учения на Тендровской косе в Херсонской области рядом с полуостровом.
Обновлено в 05:31
Спорт
Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 05:19
Культура
Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Политика
В Лондоне стало больше российских дипломатов
В январе в российском посольстве в Великобритании работали 40 дипломатов, сейчас их стало 44.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Кристина Агилера снялась обнаженной в новой фотосессии
Журнал Galore выбрал новую «икону» для специального выпуска: на эту роль идеально подошла Кристина Агилера, «открывшая читателям глаза на сексуальную раскрепощенность, женскую силу и уверенность в себе, когда ты не такой, как все».
Обновлено в 06:53
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Обновлено вчера в 23:24
Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Энергетика
В Люксембурге назначены слушания по иску «Нафтогаза» к Газпрому
Предварительные слушания по иску украинского «Нафтогаза», требующего ареста любой задолженности и активов Газпрома в Люксембурге, назначены на июнь.
Обновлено в 07:41
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:17
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31