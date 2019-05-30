12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-БалкарииГазета.Ru 06:26

В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции, передает РИА "Новости". Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

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