12 человек погибли в результате стрельбы в ВирджинииRT на русском 03:36

с чего всё началось

В курортном городе Вирджиния-Бич в американском штате Вирджиния работник муниципалитета открыл стрельбу по своим коллегам. В результате нападения погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы.

12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии

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Здоровье Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.

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Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

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Шоу-бизнес Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.

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Музыка Дочь Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» дала интервью Микелла занимается танцами, вокалом и музыкой и заявила, что готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.

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