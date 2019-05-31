Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в ВирджинииRT на русском 03:36
В курортном городе Вирджиния-Бич в американском штате Вирджиния работник муниципалитета открыл стрельбу по своим коллегам. В результате нападения погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы.
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с чего всё началось
Число жертв стрельбы в муниципальном центре города Вирджиния-Бич выросло до 12, заявил на пресс-конференции, которую транслировал CNN, глава городской полиции Джим Сервера.РБКвчера в 22:47
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