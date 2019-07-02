с чего всё началось

Пять человек погибли в результате паводка в Иркутской области. Как сообщает ТАСС, еще несколько числятся пропавшими без вести. Всего из-за паводка пострадал 351 человек, в том числе 33 ребенка.

Пять человек погибли из-за паводка в Иркутской области

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