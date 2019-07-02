Происшествия

Пять человек погибли из-за паводка в Иркутской областиПрофиль 29 июня в 12:51

Пять человек погибли в результате паводка в Иркутской области. Как сообщает ТАСС, еще несколько числятся пропавшими без вести. Всего из-за паводка пострадал 351 человек, в том числе 33 ребенка.
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с чего всё началось

Число погибших от паводка в Иркутской области возросло до пяти

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
ТАСС29 июня в 11:22

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Пять человек погибли из-за паводка в Иркутской области

Профиль29 июня в 12:51

12 человек погибли из-за паводка в Иркутской области

Владивосток-Новостивчера в 12:54

Пять человек погибли в результате паводка в Иркутской области

Газета Кемерова30 июня в 00:10

14 человек погибли при паводке в Иркутской области

АМИТЕЛвчера в 17:43

В Иркутской области из-за паводка погибли уже 5 человек, около 100 пострадали

Свободная Пресса29 июня в 12:06
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
Авто

Японский авторынок в июне упал на 1,8%

Обновлено в 04:39
Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Политика

В ЕС назвали условия возобновления торговых отношений с Россией

Мальстрем указала на то, что ответственность за ситуацию в Украине лежит именно на РФ.
Обновлено в 05:00
Общество

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли, еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех легковых автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:27
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Футбол

Зе Луиш покинул расположение «Спартака»

Обновлено в 07:59
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

В Астраханской области инспектор ДПС сломал нос водителю

Как рассказали в региональном следственном управлении СК РФ, ночью 24 июня прошлого года инспектор ДПС остановил в селе Сасыколи автомобиль «Лада Приора» без регистрационных знаков и пригласил для проверки документов водителя в патрульный автомобиль.
Обновлено в 05:20
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Меган Маркл выбросила новый ковер

Меган Маркл и принц Гарри приказали выбросить роскошный ковер спустя всего несколько дней после того, как его положили.
Обновлено в 07:31
Спорт

Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 года

Обновлено в 06:22
Путешествия

Крым за полгода посетили 2,2 миллиона туристов

Обновлено в 04:36
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как они очень дороги в производстве.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

В деле Голунова не нашли подозреваемых

Дело журналиста Ивана Голунова передано из МВД в Следственный комитет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Политика

Блогера Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты рады

Ранее, 24 июня ЦИК Украины отказал Шарию в регистрации кандидатом в депутаты, объяснив это отсутствием у него документов, подтверждающих проживание на Украине в течение последних пяти лет.
Обновлено в 07:48
Политика

В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
Обновлено в 04:13
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Политика

Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте

Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.
Обновлено в 05:47
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено вчера в 07:13
Политика

Симоньян на украинском призвала Зеленского освободить Вышинского

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Транспорт

В Краснодаре повысится стоимость проезда в общественном транспорте

На брифинге в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управления 2 июля обсудили новую стоимость проезда в общественном транспорте города.
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Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Автостат опубликовал десятку самых дорогих машин на российском рынке

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Иркутская область
Область в России
Субъект Российской Федерации в юго-восточной части Сибирского федерального округа. Образована 26 сентября 1937 года при разделении Восточно-Сибирской области РСФСР на Иркутскую и Читинскую области.
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