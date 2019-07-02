Происшествия
Пять человек погибли из-за паводка в Иркутской областиПрофиль 29 июня в 12:51
Пять человек погибли в результате паводка в Иркутской области. Как сообщает ТАСС, еще несколько числятся пропавшими без вести. Всего из-за паводка пострадал 351 человек, в том числе 33 ребенка.
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с чего всё началось
Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.ТАСС29 июня в 11:22
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В Иркутской области из-за паводка погибли уже 5 человек, около 100 пострадали
Свободная Пресса29 июня в 12:06
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
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Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
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В ЕС назвали условия возобновления торговых отношений с Россией
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Обновлено в 05:00
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
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Происшествия
В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли, еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех легковых автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:27
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
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Зе Луиш покинул расположение «Спартака»
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
В Астраханской области инспектор ДПС сломал нос водителю
Как рассказали в региональном следственном управлении СК РФ, ночью 24 июня прошлого года инспектор ДПС остановил в селе Сасыколи автомобиль «Лада Приора» без регистрационных знаков и пригласил для проверки документов водителя в патрульный автомобиль.
Обновлено в 05:20
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл выбросила новый ковер
Меган Маркл и принц Гарри приказали выбросить роскошный ковер спустя всего несколько дней после того, как его положили.
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Путешествия
Крым за полгода посетили 2,2 миллиона туристов
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как они очень дороги в производстве.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
В деле Голунова не нашли подозреваемых
Дело журналиста Ивана Голунова передано из МВД в Следственный комитет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Политика
Блогера Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты рады
Ранее, 24 июня ЦИК Украины отказал Шарию в регистрации кандидатом в депутаты, объяснив это отсутствием у него документов, подтверждающих проживание на Украине в течение последних пяти лет.
Обновлено в 07:48
Политика
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
Обновлено в 04:13
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Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
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СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте
Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.
Обновлено в 05:47
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено вчера в 07:13
Транспорт
В Краснодаре повысится стоимость проезда в общественном транспорте
На брифинге в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управления 2 июля обсудили новую стоимость проезда в общественном транспорте города.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50