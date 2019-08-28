В Новосибирске произошло обрушение стены и перекрытий строящегося одноэтажного здания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек.

12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

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