Происшествия
126 человек погибли в Афганистане при атаке талибов на военную базуИнтерфакс 10:04
Впоследствии стрелков удалось ликвидировать. Информацию о более чем сотне жертв подтвердил еще один источник агентства в провинции Майдан-Вардак. Утром сообщалось, что в результате атаки на эту военную базу погибли не менее 12 человек, более 30 получили ранения.
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