Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой мамеРоссийская газета 09:16
Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом. Ранее отец Юлии Началовой рассказал, кто виноват в ее смерти.
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Политика
МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта
Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией
Пакистан приветствовал бы посредничество России в урегулировании конфликта с Индией, заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.
Обновлено в 11:20
Авто
Как определить скрученный пробег на подержанных машинах
Эксперты напоминают, что покупая подержанное авто будущий водитель может столкнуться с проблемой недобросовестных продавцов, который специально скручивают и уменьшают пробег транспорта.
Обновлено в 11:39
Политика
Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой
Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.
Обновлено в 08:50
Культура
Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой
Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено в 11:54
Футбол
Казахстан — Россия 0:4
Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Политика
Мэй проводит экстренное совещание из-за кризиса в правительстве
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала экстренное совещание министров на фоне обострившегося кризиса в правительстве из-за Brexit.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ
В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих за минувшие сутки погибли два ополченца.
Обновлено в 10:34
Политика
Тимошенко призвали извиниться за «ложь» о Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко извиниться за "ложь" о расследовании против действующего лидера страны.
Обновлено в 11:37
Футбол
Роналду: Шевченко делает хорошую работу в сборной Украины
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В со сборной Украины.
Обновлено в 01:48
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване
Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Общество
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львы мечутся, Козероги скучают
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львы мечутся, Козероги скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
Футбол
«Аякс» потребует у «Барселоны» за де Лигта 100 миллионов евро
Ожидается, что амстердамский клуб потребует за 19-летнего футболиста около 100 миллионов евро.
Обновлено в 03:53
Политика
КПП «Золотое» открыт в Донбассе
Государственная пограничная служба Украины заявила, что через КПП «Золотое» в Луганской области восстановлен пропуск лиц и транспортных средств.
Обновлено в 04:52
Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Футбол
Томас Тухель продлит контракт с «ПСЖ»
Главный тренер Томас Тухель в ближайшие дни продлит контракт с «ПСЖ». По новому договору увеличится зарплата немецкого специалиста.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Мали неизвестные убили более ста человек
Обновлено вчера в 14:20
Театры
На фестиваль «Золотая маска» в Омске выделили 4 млн рублей
Подготовка и проведение в Омске и в Таре фестиваля «Золотая маска» в 2019 году обойдется театру драмы в почти в 4,1 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.
Обновлено в 06:15
Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Космос
Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи
Обновлено вчера в 07:44
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о выводах из прошлого Евровидения
Обновлено в 05:17
Футбол
Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасов
Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Главный тренер «Дорадоса де Синалоа» раскритиковал сборную.
Обновлено в 10:50
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Авто
Назван ТОП-5 автомобилей с пробегом по цене LADA Vesta
Ориентируясь на LADA Vesta, ставшую бестселлером российского рынка в 2018 году, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ликвидных автомобилей с пробегом по цене от 550 000 до 750 000 рублей.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным
Обновлено в 05:27