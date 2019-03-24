Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой мамеРоссийская газета 09:16
Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы, было решено, что Вера будет жить с отцом. Ранее отец Юлии Началовой рассказал, кто виноват в ее смерти.
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Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Политика
В Петербурге начался митинг «За свободные выборы»
Обновлено в 07:00
Футбол
Зидан: «Сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом»
Обновлено в 08:19
Политика
КПП «Золотое» открыт в Донбассе
Государственная пограничная служба Украины заявила, что через КПП «Золотое» в Луганской области восстановлен пропуск лиц и транспортных средств.
Обновлено в 04:52
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Политика
Песков рассказал, когда Назарбаев уведомил Путина об отставке
Сложивший полномочия президента Казахстана Нурсултан Назарбаев уведомил российского лидера Владимира Путина об уходе с поста за несколько часов до публичного выступления.
Обновлено в 07:45
Общество
Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста
Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 06:50
Спорт
Харви сломал палку Большунову и крикнул: «Погнали»
В мужском масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Квебеке россиянину Александру Большунову сломали палку.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу»
В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.
Обновлено в 07:21
Футбол
Бираги: «Сборная Италии стала лучше взаимодействовать»
Защитник сборной Италии Кристиано Бираги прокомментировал победу над командой Финляндии в матче отборочного турнира на Евро-2020.
Обновлено в 05:01
Футбол
Каземиро: «„Реалу“ не хватает Роналду»
Обновлено в 05:23
Общество
В Иркутске прошел митинг в защиту Байкала
Обновлено в 08:12
Экономика
Экономист посчитал во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергея Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване
Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Наука
Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие
Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Спорт
Эберг победила в масс-старте, Вирер выиграла Кубок мира
Обновлено в 09:22
Авто
Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники
Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Спорт
Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе
Обновлено в 03:16
Футбол
Назван состав сборной России на матч с Казахстаном
Обновлено в 09:08
Общество
Полуголый «повелитель холода» установил мировой рекорд в Якутии
Калиниградец Олег Резанов, носящий титул "Повелитель холода", совершил рекордный прыжок с парашютом в Якутии.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
«Такой уставший, жирный. За что мы тебе платим деньги?»: Басков вспомнил разговор с супругой олигарха
Известный певец Николай Басков в студии программы «Привет, Андрей» заметил, что с любым артистом может случиться ситуация, которая произошла с Юлией Началовой.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными
Ранее в постоянном представительстве России при НАТО сказали, что Запад не усвоил урок трагедии в Югославии.
Обновлено в 06:20
Происшествия
При взрыве в многоэтажном доме в Киеве погиб россиянин
Гражданин России погиб при взрыве в многоэтажном доме в Киеве.
Обновлено в 08:58
Происшествия
После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла драка
После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.
Обновлено в 06:26