Футбол
11 звёзд АПЛ сдали положительные допинг-пробыВести.Ru 01:22
В английской футбольной премьер-лиге разгорается допинговый скандал. Сразу у 11 звёзд первой величины АПЛ были зафиксированы сдачи положительных допинг-проб. Однако виновными их признавать не спешат.
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Допинг-скандал в британском футболе. Пробы 11 звезд АПЛ дали положительный результат
Sport24.ruвчера в 17:23
Источник: 11 игроков английской премьер-лиги сдали положительный тест на допинг
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