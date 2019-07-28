В Великобритании 11 звездных игроков местной Премьер-лиги сдали положительные допинг-пробы и не понесли за это ответственности, рассказал источник таблоида Mirror.co.uk. Всего за минувшие несколько сезонов, начиная с 2016/2017, были обнаружены 16 положительных проб.

11 звезд АПЛ сдали положительные допинг-пробы и не понесли наказания

Общество Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Музыка В Румынии проходит «Фестиваль русской поэзии» 27 июля в Румынии открылся национальный тур школьного конкурса «Фестиваль русской поэзии», сообщает «Русский мир».

Происшествия Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».

Общество В Байкальске из-за паводков введен режим ЧС В городе Байкальске Иркутской области из-за паводка введён режим чрезвычайной ситуации.

Политика Партия Медведчука выдвинет своих кандидатов в мэры городов Украины По словам Медведчука, партия выдвинет кандидатуры на должности градоначальника Запорожья, Мариуполя, Одессы, Харькова и других городов Украины.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Происшествия Главу администрации Ленинского района Крыма поймали на взятке Руководитель администрации Ленинского района Республики Крым задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МВД 28 июля.

Политика В Грузии пройдёт митинг за восстановление отношений с Россией В воскресенье, 28 июля, в Батуми пройдёт митинг c требованием отказаться от воинственной риторики в адрес России и восстановить прежние отношения с российской стороной.

Происшествия Популярный видеоблогер погиб в Петербурге В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.

Происшествия В Канаде спасли двух из трех запутавшихся в сетях полярных китов Спасательная экспедиция смогла обнаружить и освободить от рыболовецких снастей двух из трех полярных китов, заплывших в начале месяца в канадский залив Святого Лаврентия.

Политика Команда Зеленского разрабатывает план возвращения Крыма Команда президента Украины Владимира Зеленского думает над разработкой нового плана по возвращению Крымского полуострова в состав страну, пишет ФАН.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Политика В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».

Футбол Руководство «Спартака» выдвинуло Кононову ультиматум Главный тренер "Спартака" Олег Кононов уже в ближайшее время может уйти в отставку.

Политика Украинский журналист призвал готовиться к военной интервенции в Россию Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ, — написал на своей странице в "Фейсбуке" автор.

Финансы Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Здоровье Врач-гастроэнтеролог напомнил правила спасения от сильной жары Как сохранить здоровье в жаркую погоду, которая установилась во многих городах России, рассказал врач-гастроэнтеролог Петр Ткаченко.