Футбол
11 игроков из чемпионата Англии сдали положительные допинг-тестыСвободная Пресса 08:27
Сразу 11 футболистов из клубов Английской Премьер-Лиги за последние три сезона сдали положительные допинг-тесты. Однако, руководство лиги оправдало всех спортсменов, сообщает Mirror. По информации издания, пробы показали, что спортсмены использовали амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон.
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Допинг-скандал в британском футболе. Пробы 11 звезд АПЛ дали положительный результат
Sport24.ruвчера в 17:23
Источник: 11 игроков английской премьер-лиги сдали положительный тест на допинг
Спорт-Экспрессвчера в 18:34
11 топ-игроков английского чемпионата попались на допинге. Их не накажут
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:03, Вашингтон
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