Футбол
11 игроков английской премьер-лиги сдали положительный тест на допингНародные новости 04:04
Одиннадцать футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) сдали положительные допинг-тесты, пишет Mirror. Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) приняло 16 положительных допинг-проб футболистов.
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Допинг-скандал в британском футболе. Пробы 11 звезд АПЛ дали положительный результат
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Источник: 11 игроков английской премьер-лиги сдали положительный тест на допинг
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