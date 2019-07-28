Футбол
11 игроков АПЛ провалили допинг-тестГазета.Ru вчера в 18:01
11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror. По информации издания, у ряда футболистов нашли вещества, запрещенные к применению - все они способны увеличивать работоспособность игроков.
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Допинг-скандал в британском футболе. Пробы 11 звезд АПЛ дали положительный результат
Sport24.ruвчера в 17:23
Источник: 11 игроков английской премьер-лиги сдали положительный тест на допинг
Спорт-Экспрессвчера в 18:34
11 топ-игроков английского чемпионата попались на допинге. Их не накажут
Советский спортвчера в 18:26
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
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Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
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Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
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Американский боксер Хосе Рамирес одержал победу над соотечественником Морисом Хукером и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в суперлегком весе.
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Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
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Макрон встретится с Путиным 19 августа
Обновлено вчера в 13:22
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Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFC
Чемпион полулегкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй в четвертый раз защитил пояс, победив легенду смешанных единоборств Фрэнки Эдгара на турнире в канадском Эдмонтоне, который состоялся в ночь с 27 на 28 июля.
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Катя Самбука после увеличения груди планирует заняться политикой
Модель, телеведущая и ди-джей Катя Самбука сделала себе четвертую по счету операцию по увеличению груди.
Обновлено в 02:43
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Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
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В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Обновлено вчера в 01:16
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В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве
Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.
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Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
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Футбол
«Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак». Назаров написал стихотворение после матча с «Тамбовом»
Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», написал новое стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2) в 3-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:28
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Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
«Зенит» согласовал трансфер молодого футболиста «Уфы»
Петербургский "Зенит" и "Уфа" согласовали трансфер защитника команды из столицы Башкирии Данила Кругового, сообщает "Чемпионат.com".
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Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
Обновлено в 03:53
Единоборства
Вдова боксера Дадашева подаст в суд на судью поединка
Вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина намерена подать в суд на рефери, судившего трагический бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, а также на Атлетическую комиссию штата Мэриленд.
Обновлено в 03:02
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Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:54
Религия
Православные жители Брянской области празднуют День крещения Руси
Православные жители Брянской области празднуют 28 июля День крещения Руси.
Обновлено в 03:58
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«Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и ОРВИ не превышает среднемноголетний уровень, характерный для текущего времени года», — указывается в сообщении.
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Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
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Авто
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Немецкая компания Blaupunkt вернула к жизни магнитолу SQR 46 Bremen образца 1986 года: внешне неотличимую от оригинальной, но с основательно модернизированной начинкой.
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