Футбол
11 игроков АПЛ провалили допинг-тестГазета.Ru 18:01
11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror. По информации издания, у ряда футболистов нашли вещества, запрещенные к применению - все они способны увеличивать работоспособность игроков.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:19, Вашингтон
Политика
В раде «новую церковь» Украины назвали мертворожденной
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Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 08:46
Происшествия
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Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено в 21:33
Общество
Умерла актриса, озвучившая подружку Микки Мауса
Обновлено в 20:19
Кино
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Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».
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Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено в 13:54
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В штабе победившей на выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" назвали кандидатуру на пост главы Минздрава.
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Путешествия
Главные претензии россиян к отельным номерам назвали туроператоры
Ранее сообщалось, что названо место россиян в рейтинге активных путешественников.
Обновлено в 21:43
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено в 14:02
Здоровье
Пока спит ребёнок. Тренер рассказала об упражнениях для молодых мам
Выход есть: упражнения, которые точно не навредят здоровью молодых мам и которые можно выполнить во время прогулки рядом с домом, нам показала тренер из Тёплого Стана Лилия Агишева.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Здоровье
Названы продукты, которые нужно исключить женщинам после 40
Женщинам старше 40 лет следует обратить внимание на белки молочного и растительного происхождения.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Ливерпуль» анонсировал матч против «Наполи» анимацией с голом Салаха. Видео
"Ливерпуль" перед товарищеским матчем с "Наполи" анонсировал предстоящую игру.
Обновлено в 20:59
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
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Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Почти 1400 человек были задержаны в Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму
В протестах участвовали, по разным данным, от 3,5 до 10 тысяч человек.
Обновлено в 22:11
Футбол
Новичок «Динамо» Н’Жье опубликовал секс-видео в соцсетях
Новый игрок московского "Динамо" Клинтон Н'Жье опубликовал откровенное видео в снэпчате, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 11:23
Политика
Зеленский потребовал уволить главу днепропетровской полиции
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить начальника ГУ национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю, подозреваемого в превышении служебных полномочий.
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Музыка
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Обновлено в 12:51
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: «Команда готовилась меня заменить в квалификации»
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что его могли заменить в квалификации "Гран-при Германии", которую он выиграл.
Обновлено в 16:34
Космос
Эксперт сообщил о гигантском корабле на орбите Солнца
Обновлено в 08:01
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Спорт
Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира
Сборная России по пляжному футболу в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 обыграла Испанию и пробилась в финальную стадию мундиаля.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:36
Музыка
Обложку Nirvana с автографом Кобейна выставят на аукционе в РФ
Обложка последнего альбома американской группы Nirvana - In Utero с автографом ее фронтмена Курта Кобейна будет выставлена на торгах 27 июля в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на аукционный дом "Литфонд".
Обновлено вчера в 11:25