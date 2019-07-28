Футбол
11 игроков АПЛ провалили допинг-тестГазета.Ru вчера в 18:01
11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror. По информации издания, у ряда футболистов нашли вещества, запрещенные к применению - все они способны увеличивать работоспособность игроков.
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Допинг-скандал в британском футболе. Пробы 11 звезд АПЛ дали положительный результат
Sport24.ruвчера в 17:23
Источник: 11 игроков английской премьер-лиги сдали положительный тест на допинг
Спорт-Экспрессвчера в 18:34
11 топ-игроков английского чемпионата попались на допинге. Их не накажут
Советский спортвчера в 18:26
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:25, Вашингтон
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