Футбол

11 игроков АПЛ провалили допинг-тестГазета.Ru вчера в 18:01

11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror. По информации издания, у ряда футболистов нашли вещества, запрещенные к применению - все они способны увеличивать работоспособность игроков.
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Допинг-скандал в британском футболе. Пробы 11 звезд АПЛ дали положительный результат

Sport24.ruвчера в 17:23

Источник: 11 игроков английской премьер-лиги сдали положительный тест на допинг

Спорт-Экспрессвчера в 18:34

11 игроков АПЛ провалили допинг-тест

Газета.Ruвчера в 18:01

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Советский спортвчера в 18:26

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Матч ТВвчера в 18:10

Источник: допинг-пробы 11 звёзд АПЛ дали положительный результат

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В Англии назревает громкий допинг-скандал. Пробы 11 звёзд АПЛ дали положительный результат

Sport.ruвчера в 18:30
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:25, Вашингтон
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