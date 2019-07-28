Футбол
11 игроков АПЛ провалили допинг-тестГазета.Ru 18:01
11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror. По информации издания, у ряда футболистов нашли вещества, запрещенные к применению - все они способны увеличивать работоспособность игроков.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:18, Вашингтон
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