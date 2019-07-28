Футбол
11 игроков АПЛ провалили допинг-тестГазета.Ru 18:01
11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror. По информации издания, у ряда футболистов нашли вещества, запрещенные к применению - все они способны увеличивать работоспособность игроков.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:45, Вашингтон
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Президент России Владимир Путин встретился с родственниками и семьями офицеров-подводников, которые погибли в Баренцевом море.
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В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
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В июне сообщалось о том, что два военных самолета США провели разведку у берегов Крыма и границ Донбасса.
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"Что касается наработки Ираном тяжелой воды, темпы не настолько высокие, чтобы это приобретало характер наиболее острой, жгучей и требующей неотложного решения проблемы", - сказал Рябков в преддверии встречи совместной комиссии по СВПД в Вене.
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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Общество
Актеры и музыканты призвали потушить пожары в Сибири
Обновлено в 14:10
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В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
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В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
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Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
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Политика
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Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
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Макрон встретится с Путиным 19 августа
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После покупки российских С-400, Турция осталась без ударных вертолётов T129 ATAK.
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский не чувствует принципиальности в игре третьего тура РПЛ против «Сочи».
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В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
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