Футбол

11 игроков АПЛ провалили допинг-тестГазета.Ru 18:01

11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror. По информации издания, у ряда футболистов нашли вещества, запрещенные к применению - все они способны увеличивать работоспособность игроков.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Допинг-скандал в британском футболе. Пробы 11 звезд АПЛ дали положительный результат

Sport24.ru17:23

Источник: 11 игроков английской премьер-лиги сдали положительный тест на допинг

Спорт-Экспресс18:34

11 топ-игроков английского чемпионата попались на допинге. Их не накажут

Советский спорт18:26

В Англии назревает громкий допинг-скандал. Пробы 11 звёзд АПЛ дали положительный результат

Sport.ru18:30

11 звезд АПЛ провалили допинг-тест, но избежали дисквалификации

Матч ТВ18:10

11 звезд АПЛ провалили допинг-тест, но избежали дисквалификации

Sportbox.RU18:10

Источник: допинг-пробы 11 звёзд АПЛ дали положительный результат

Чемпионат18:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:45, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев

Обновлено в 17:14
Политика

Путин встретился с родными погибших подводников

Президент России Владимир Путин встретился с родственниками и семьями офицеров-подводников, которые погибли в Баренцевом море.
Обновлено в 17:38
Общество

Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Политика

Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.
Обновлено в 13:13
Происшествия

В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания

Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Расчёты С-400 проведут стрельбы в Астраханской области

Обновлено в 06:34
Происшествия

Несколько тысяч москвичей вышли на улицы из-за выборов в Мосгордуму

Обновлено в 15:27
Футбол

Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 18:50
Наука

Пень-зомби из Новой Зеландии выжил за счет воды соседних деревьев

Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Легендарный боксер Чавес-младший стал жертвой вооруженного нападения

Обновлено в 11:35
Политика

Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам

Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:54
Авто

Составили рейтинг самых экологичных марок машин в России

Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Два самолета США провели разведку у Крыма

В июне сообщалось о том, что два военных самолета США провели разведку у берегов Крыма и границ Донбасса.
Обновлено в 19:45
Политика

Рябков не видит проблемы в производстве тяжелой воды в Иране

"Что касается наработки Ираном тяжелой воды, темпы не настолько высокие, чтобы это приобретало характер наиболее острой, жгучей и требующей неотложного решения проблемы", - сказал Рябков в преддверии встречи совместной комиссии по СВПД в Вене.
Обновлено в 13:14
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Финансы

В 2018-2019 ф. г. Пакистан занял за рубежом $9,85 млрд

26 июля министерство экономики Пакистана опубликовало статистику по внешним займам страны в 2018—2019 финансовом году.
Обновлено в 04:13
Общество

Актеры и музыканты призвали потушить пожары в Сибири

Обновлено в 14:10
Происшествия

В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши

В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Общество

Лас-Вегас оккупировали кузнечики

В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 19:36
Политика

Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
Обновлено в 18:47
Происшествия

Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину

На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Общество

В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома

Обновлено в 12:16
Политика

Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero

Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Савельева опровергла слухи об изменах мужа

Обновлено в 12:03
Политика

Макрон встретится с Путиным 19 августа

Обновлено в 13:22
Армия и оружие

Турция остановила производство ударных вертолётов T129 ATAK из-за российских С-400

После покупки российских С-400, Турция осталась без ударных вертолётов T129 ATAK.
Обновлено в 18:48
Футбол

Юрий Газинский: «Не чувствую принципиальности в игре против „Сочи“»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский не чувствует принципиальности в игре третьего тура РПЛ против «Сочи».
Обновлено в 12:03
Общество

Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн

Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Главное