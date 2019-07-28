Футбол
11 футболистов АПЛ провалили допинг-тестыLenta.ru 02:59
11 футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) сдали положительные допинг-тесты.
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Допинг-скандал в британском футболе. Пробы 11 звезд АПЛ дали положительный результат
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Источник: 11 игроков английской премьер-лиги сдали положительный тест на допинг
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