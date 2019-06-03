Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТовРоссийская газета 01:07

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новостивчера в 20:06

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В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТов

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Почти 10 тысяч действующих советских ГОСТов собираются отменить в России

Эхо Москвывчера в 22:20

В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов

РИА Новостивчера в 20:06
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
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США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
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Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
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Происшествия

В Дзержинске началась ликвидация последствий взрыва

Более двух тысяч человек восстанавливают инфраструктуру в Дзержинске.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове

«В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.
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Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
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Обновлено вчера в 21:53
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
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Умер экс-генпрокурор России Алексей Казанник

Умер на 78 году жизни после продолжительной болезни. В Омске скончался экс-генпрокурор России Алексей Казанник.
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Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора

Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
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Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
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Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье

Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
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Футбол

Моуринью рассказал о предпочтениях при выборе нового клуба

Португальский футбольный специалист Жозе Моуринью хотел бы стать чемпионом в новой стране и выиграть Лигу чемпионов третий раз.
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Почему чуму не удается полностью уничтожить на планете

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
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Лучшим певцом был признан Родион Газманов, а Алексея Ягудина в итоге назвали «спортсменом года».
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Во Владивостоке провели экспериментальную операцию на человеческом сердце

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