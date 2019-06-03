В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТовРИА Новости 20:06

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.

с чего всё началось

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

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