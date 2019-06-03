Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТовРИА Новости 20:06
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
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с чего всё началось
Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.РИА Новости20:06
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Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Происшествия
В Приамурье мальчик скончался на зарядке в детском лагере
Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 22:46
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Авто
Самый большой пикап Great Wall P-Series представили в Шэньчжэне
На международном автосалоне в Шэньчжэне, который открылся 1 июня, представили серийную модификацию самого большого пикапа Great Wall P-серии.
Обновлено в 22:44
Общество
Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Единоборства
Кличко прокомментировал поражение Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился впечатлениями от боя американца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.
Обновлено в 20:44
Общество
Свободу Луизе! Жители Башкирии создают петицию в поддержку кассира, обокравшей банк на 25 миллионов
Обновлено в 09:59
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Собчак потребовала от Бузовой извинений
Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено в 19:14
Политика
WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле
Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено в 22:55
Происшествия
Охрана Трампа открыла огонь по человеку рядом с Белым домом
Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, в момент инцидента президента США Дональда Трампа в Белом доме не было.
Обновлено в 22:21
Общество
Выпускники сдадут ЕГЭ по русскому языку
Знания по русскому языку сегодня проверят более 9 тысяч школьников.
Обновлено в 23:30
Здоровье
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке лихорадки Денге на территории Таиланда.
Обновлено в 01:34
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Находке пропала семилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 21:37
Происшествия
Осипов прокомментировал задержание экс-гендиректора ППГХО Глотова
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 3 июня прокомментировал задержание экс-генерального директора Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО, крупнейший в России производитель урана) Александра Глотова, сообщает «МК в Чите».
Обновлено в 23:12
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено в 18:57
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:40
Происшествия
В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте
На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.
Обновлено в 21:47
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено в 02:05
Общество
Названы теряющие актуальность рабочие специальности
Эксперты из компании Adzuna рассказали, сотрудники с какими профессиями в скором времени могут попасть под сокращение.
Обновлено в 22:32
Футбол
ФК «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов»
Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0.
Обновлено в 11:48
Политика
США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии
США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено в 23:22
Религия
РПЦ рассказала, как должен жить священник в России
Отвечая на вопрос о марках машин, на которых могут ездить священнослужители, Легойда напомнил, что патриарх многократно призывал священников размышлять над тем, в какой автомобиль они садятся.
Обновлено в 12:38