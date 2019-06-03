Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТовРИА Новости 20:06
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.РИА Новости20:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Политика
Протестующие готовятся парализовать Лондон во время визита Трампа
Сотни тысяч активистов готовятся парализовать Лондон массовыми акциями протеста во время государственного визита Дональда Трампа в Британию, который состоится на следующей неделе.
Обновлено вчера в 09:26
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Авто
Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс
Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Кино
Мультфильм про домашних животных стал лидером проката в РФ
Вторая часть мультфильма о хитрых питомцах «Тайная жизнь домашних животных» возглавила по итогам выходных российский кинопрокат.
Обновлено в 20:05
Футбол
Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА
Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы.
Обновлено в 19:42
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46
Интернет
Google сообщил о сбоях в работе сервисов
Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Общество
Шпионские фото из непризнанной страны Западной Европы
Обновлено в 19:01
Общество
Глава региона обратил внимание на старые рекламные щиты на Новобульварной в Чите
Обновлено в 21:03
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Футбол
На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Канаде разбился небольшой самолет
В Канаде разбился небольшой самолет с тремя людьми на борту. Об этом 3 июня сообщил телеканал CTV.
Обновлено в 19:38
Футбол
Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов
Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 17:26
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие
Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада
Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53
Общество
Михалыча в губернаторском кресле давно уж нет, а его абсурдные идеи «живее всех живых»
Помнится, в начале своей губернаторской карьеры на заседании кабмина Виктор Зимин объявил войну деревенской разрухе.
Обновлено в 21:00
Наука
Иммунная клетка-гибрид может провоцировать диабет
Группа ученых из США доказала, что мистический лимфоцит, который также называют двойным экспрессором или DE-клеткой, представляет собой гибрид двух важных участников иммунной системы – В и Т лимфоцитов.
Обновлено 31 мая в 09:16
Армия и оружие
Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Политика
Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко
Обновлено в 14:40
Кино
Фестиваль китайского кино пройдет в Петербурге
С 6 по 10 июня в Санкт-Петербурге состоится фестиваль китайского кино. Стартует смотр 6 июня в 18:30 в кинотеатре «Аврора».
Обновлено в 02:23
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Космос
Дрон запечатлел на видео полет двух управляемых НЛО
В Интернете был размещен видеоролик, снятый дроном и демонстрирующий полет двух неопознанных летающих объектов, которые пролетели рядом с беспилотником.
Обновлено в 03:08
Здоровье
Укусы клещей могут принести пользу организму
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12