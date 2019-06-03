Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТовРИА Новости 20:06

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
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с чего всё началось

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости20:06

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10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

Газета.Ru21:01

Росстандарт отменит более 10 тысяч ГОСТов СССР

РЕН ТВ20:24

Тысячи советских ГОСТов отменят в России

Телеканал 360°21:15

В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТов

RT на русском20:09

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

РИА Новости20:06

Около 10 тысяч ГОСТов СССР готовятся отменить в России

Московский Комсомолец20:15

В России отменят почти 10 тыс. советских ГОСТов

Известия20:39
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Политика

Протестующие готовятся парализовать Лондон во время визита Трампа

Сотни тысяч активистов готовятся парализовать Лондон массовыми акциями протеста во время государственного визита Дональда Трампа в Британию, который состоится на следующей неделе.
Обновлено вчера в 09:26
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Обновлено в 18:34
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Авто

Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс

Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Кино

Мультфильм про домашних животных стал лидером проката в РФ

Вторая часть мультфильма о хитрых питомцах «Тайная жизнь домашних животных» возглавила по итогам выходных российский кинопрокат.
Обновлено в 20:05
Футбол

Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА

Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы.
Обновлено в 19:42
Политика

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46
Интернет

Google сообщил о сбоях в работе сервисов

Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Общество

Шпионские фото из непризнанной страны Западной Европы

Обновлено в 19:01
Общество

Глава региона обратил внимание на старые рекламные щиты на Новобульварной в Чите

Обновлено в 21:03
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Футбол

На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Канаде разбился небольшой самолет

В Канаде разбился небольшой самолет с тремя людьми на борту. Об этом 3 июня сообщил телеканал CTV.
Обновлено в 19:38
Футбол

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов

Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 17:26
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие

Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада

Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53
Общество

Михалыча в губернаторском кресле давно уж нет, а его абсурдные идеи «живее всех живых»

Помнится, в начале своей губернаторской карьеры на заседании кабмина Виктор Зимин объявил войну деревенской разрухе.
Обновлено в 21:00
Наука

Иммунная клетка-гибрид может провоцировать диабет

Группа ученых из США доказала, что мистический лимфоцит, который также называют двойным экспрессором или DE-клеткой, представляет собой гибрид двух важных участников иммунной системы – В и Т лимфоцитов.
Обновлено 31 мая в 09:16
Армия и оружие

Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 14:40
Кино

Фестиваль китайского кино пройдет в Петербурге

С 6 по 10 июня в Санкт-Петербурге состоится фестиваль китайского кино. Стартует смотр 6 июня в 18:30 в кинотеатре «Аврора».
Обновлено в 02:23
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Космос

Дрон запечатлел на видео полет двух управляемых НЛО

В Интернете был размещен видеоролик, снятый дроном и демонстрирующий полет двух неопознанных летающих объектов, которые пролетели рядом с беспилотником.
Обновлено в 03:08
Здоровье

Укусы клещей могут принести пользу организму

Обновлено вчера в 04:39
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
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