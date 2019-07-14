В 1-м туре чемпионата России Сочи провел выездную встречу. На своем поле южан принимал московский Спартак. Красно-белые обыграл Сочи со счетом 1:0. На стадионе Открытие Арена матч обслуживали арбитр Владимир Москалев, которому ассистировали Владислав Назаров и Адлан Хатуев.

1:0 и неназначенный пенальти: ФК «Сочи» открыл сезон в РПЛ

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