Футбол

1:0 и неназначенный пенальти: ФК «Сочи» открыл сезон в РПЛВести Сочи 15:45

Спартак — Сочи
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
56′
58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
65′
67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
72′
Луис Адриано
76′
76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
79′
Самуэль Жиго
90′+3′
В 1-м туре чемпионата России Сочи провел выездную встречу. На своем поле южан принимал московский Спартак. Красно-белые обыграл Сочи со счетом 1:0. На стадионе Открытие Арена матч обслуживали арбитр Владимир Москалев, которому ассистировали Владислав Назаров и Адлан Хатуев.
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