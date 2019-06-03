Футбол
10 футболистов покинули «Енисей»Спорт БИЗНЕС Online вчера в 11:15
«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами. "Енисей" расстался с десятью футболистамиhttps://t.co/D8udNoqSDO— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 3 июня 2019 г.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Теннис
Хачанов обыграл дель Потро на «Ролан Гаррос»
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Убийца экс-помощника депутата Заксобрания Ростовской области рассказал подробности жестокой расправы
Обновлено вчера в 15:32
Игры
Ubisoft подарит Rayman Origins тем, кто посмотрит спидран Rayman 2
Чтобы получить бесплатную копию Rayman Origins, надо привязать свой аккаунт Uplay к Twitch и оставаться подключённым к трансляции по меньшей мере полчаса.
Обновлено вчера в 16:26
Транспорт
Пассажиропоток на МЦК вырос на 15,9 процента с начала года
Почти 58,2 млн пассажиров перевезли в 2019 году поезда Московского центрального кольца (МЦК).
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Разработаны два варианта российских электронных паспортов
Чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных паспортов до конца лета, в противном случае встанут портал госуслуг и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).
Обновлено в 02:53
Происшествия
В ДТП на Невском проспекте пострадали два человека
Автомобиль марки Daewoo отлетел в Volkswagen Jetta. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили два человека.
Обновлено вчера в 22:36
Гаджеты
Apple презентовала новую macOS и избавилась от iTunes
Обновлено в 03:20
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Путешествия
Названы самые дешевые страны для отдыха летом
Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 00:02
Политика
Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы
Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.
Обновлено в 02:20
Политика
Кудрин надеется на освобождение Майкла Калви из-под домашнего ареста
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду на освобождение из-под домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, проходящего по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".
Обновлено в 02:46
Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском
Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.
Обновлено в 01:23
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Компания Hyundai начала продажи в России специальной версии седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Футболиста сборной Бразилии Неймара вызвали в суд
Футболиста сборной Бразилии и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара, которому может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, вызвали в суд.
Обновлено в 01:52
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Футбол
«Зенит» входит в двадцатку лучших команд рейтинга УЕФА
Отмечу, что клубный рейтинг УЕФА рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.
Обновлено в 02:35
Экономика
Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году
Как напоминает РИА Новости, нынешняя дорога от Джубги до Сочи серьёзно перегружена, пробки растягиваются на километры.
Обновлено в 03:19
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено вчера в 08:16
Наука
Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии
Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.
Обновлено в 01:05
Здоровье
Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак
Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Американские системы ПРО признаны бессильными против российских ракет
Американские системы противоракетной обороны США не успевают за развитием российского ракетного вооружения, в результате чего не способны противостоять современным ракетам.
Обновлено в 02:30
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено вчера в 09:15
Финансы
Рубль упал к евро, но вырос к доллару
Утром 4 июня на открытии Московской биржи рубль укрепился по отношению к доллару на копейки по сравнению с предыдущим днем.
Обновлено в 03:17
Политика
Лавров заявил о желании США создавать миропорядок по «закону джунглей»
Соединённые Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 02:10
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году.
Обновлено в 01:20