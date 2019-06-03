Футбол

10 футболистов покинули «Енисей»Спорт БИЗНЕС Online 11:15

«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами.
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«Енисей» покинули десять игроков

Soccer.ru11:38

Покинувший премьер-лигу «Енисей» объявил об уходе 10 игроков

РИА Новости12:11

Девять футболистов покинули «Енисей»

Матч ТВ11:56

«Енисей» объявил об уходе 10 футболистов

Чемпионат12:55

«Енисей» покинули Торбинский и еще 9 футболистов

Спорт-Экспресс11:32

«Енисей» объявил об уходе 10 футболистов после вылета из РПЛ

Sport24.ru11:19

10 футболистов покинули «Енисей»

Спорт БИЗНЕС Online11:15
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Обновлено в 11:41
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

Обновлено в 10:43
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 07:10
Игры

Bethesda намерена удивить фанатов Fallout 76 на E3

Bethesda выпустила многопользовательский Fallout 76 в 2018 году, после чего получила огромное количество критических отзывов об игре из-за проблем с геймплеем и некачественный пиар.
Обновлено в 05:20
Энергетика

Россия согласовала с Польшей компенсации по «Дружбе»

Участники переговоров о компенсациях за кризис с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» достигли компромисса, следует из их заявлений.
Обновлено в 13:11
Политика

Пресс-секретарь Зеленского назвала себя бывшим «агентом Кремля»

Обновлено в 10:55
Происшествия

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

Обновлено вчера в 21:51
ЖКХ

Минстрой призвал отказаться от установки счетчиков тепла

Минстрой предложил отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила «Российская газета».
Обновлено в 04:46
Наука

В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции

На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
Обновлено в 04:12
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Наука

Физики поймали и обратили квантовый скачок

Физики из США и Новой Зеландии научились ловить и обращать вспять квантовый скачок между основным и возбужденным состоянием трехуровневого искусственного атома.
Обновлено в 11:07
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал о погоде в регионах в июне.
Обновлено в 11:38
Политика

Зеленский намерен внести в Раду законопроект о незаконном обогащении

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в парламент проект закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил в понедельник его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником

Известная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником, который стал настоящим красавцем.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Теннис

Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:36
Игры

Игру Cuphead портируют на бортовые компьютеры автомобилей Tesla

В сайд-скроллер Cuphead можно будет поиграть на бортовом компьютере автомобилей Tesla.
Обновлено в 06:36
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Обновлено в 11:52
Политика

МВД РФ: тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством

Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Хоккей

Вратарь «Авангарда» хочет перейти в «Чикаго»

Российский вратарь омского «Авангарда» Иван Налимов хочет покинуть КХЛ и продолжить карьеру в «Чикаго Блэкхоукс».
Обновлено в 09:56
Футбол

«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников

"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено в 11:42
Политика

Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Футбол

Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену

Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
Обновлено в 11:32
Авто

Новый Kia Soul вышел в продажу в России

Компания Kia приступила к продажам на российском авторынке третьей генерации своего компактного кроссовера Soul.
Обновлено в 02:08
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Российский футболист, полузащитник клуба «Енисей». Серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата Европы.
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