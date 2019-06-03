Футбол
10 футболистов покинули «Енисей»Спорт БИЗНЕС Online 11:15
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Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Обновлено в 11:41
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Обновлено в 10:43
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 07:10
Игры
Bethesda намерена удивить фанатов Fallout 76 на E3
Bethesda выпустила многопользовательский Fallout 76 в 2018 году, после чего получила огромное количество критических отзывов об игре из-за проблем с геймплеем и некачественный пиар.
Обновлено в 05:20
Энергетика
Россия согласовала с Польшей компенсации по «Дружбе»
Участники переговоров о компенсациях за кризис с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» достигли компромисса, следует из их заявлений.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
Обновлено вчера в 21:51
ЖКХ
Минстрой призвал отказаться от установки счетчиков тепла
Минстрой предложил отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила «Российская газета».
Обновлено в 04:46
Наука
В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции
На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
Обновлено в 04:12
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Наука
Физики поймали и обратили квантовый скачок
Физики из США и Новой Зеландии научились ловить и обращать вспять квантовый скачок между основным и возбужденным состоянием трехуровневого искусственного атома.
Обновлено в 11:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал о погоде в регионах в июне.
Обновлено в 11:38
Политика
Зеленский намерен внести в Раду законопроект о незаконном обогащении
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в парламент проект закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил в понедельник его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником
Известная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником, который стал настоящим красавцем.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Теннис
Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:36
Игры
Игру Cuphead портируют на бортовые компьютеры автомобилей Tesla
В сайд-скроллер Cuphead можно будет поиграть на бортовом компьютере автомобилей Tesla.
Обновлено в 06:36
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
МВД РФ: тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством
Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Хоккей
Вратарь «Авангарда» хочет перейти в «Чикаго»
Российский вратарь омского «Авангарда» Иван Налимов хочет покинуть КХЛ и продолжить карьеру в «Чикаго Блэкхоукс».
Обновлено в 09:56
Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено в 11:42
Политика
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Футбол
Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену
Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
Обновлено в 11:32
Авто
Новый Kia Soul вышел в продажу в России
Компания Kia приступила к продажам на российском авторынке третьей генерации своего компактного кроссовера Soul.
Обновлено в 02:08