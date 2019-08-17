В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Как отмечается, среди пострадавших оказались пятеро детей.

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

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