Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в ПермиГазета.Ru 09:34
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Как отмечается, среди пострадавших оказались пятеро детей.
Читать в источнике
Оценить111
Подробнее о событии
Показать все источники
В Перми при столкновении автобуса с бетонной стеной пострадали 32 человека, одна женщина погибла
Новости Перми 59.ru12:07
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Футбол
Агуэро устроил перепалку с Гвардиолой после своей замены
В центральном матче второго тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" произошёл небольшой конфликт.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
Встреча «Зенита» с «Ахматом» завершилась ничьей
Обновлено в 14:52
Происшествия
Водитель привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено в 15:28
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Гаджеты
На YouTube выяснили, чем отличается новая Nintendo Switch от старой
Компания Nintendo утверждает, что единственное различие между новой и старой версиями консоли Switch — увеличенное время автономной работы.
Обновлено в 13:01
Футбол
Алаба намекнул на уход из «Баварии» в 2020 году
Защитник «Баварии» Давид Алаба не исключил вероятность смены клуба в 2020 году.
Обновлено в 16:47
Авто
ТОП-3 автомобилей мексиканского производства
Обновлено в 12:21
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Транспорт
Власти отказали МГО КПРФ в проведении автопробега в столице
Власти сообщили, что проведение такой акции невозможно.
Обновлено в 03:48
Здоровье
В архангельской поликлинике № 6 идёт ремонт
Обновление в помещениях шестой горбольницы ждали давно. Зданию уже полвека и ремонта эти стены не видели много лет.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Обновлено в 15:05
Политика
Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN
Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Гаджеты
Micron начинает серийный выпуск DRAM по нормам 1z нм
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова поделилась снимком 7-летней дочери
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО на соревнования АрМИ
Обновлено в 16:06
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассказала поклонникам о доме мечты в Хамовниках
Алена Водонаева недавно шокировала поклонников решением продать квартиру и загородный дом.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено в 14:15
Киберспорт
Опубликованы первые геймплейные кадры Borderlands 3 в кооперативе на четверых
Обновлено в 07:25
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Кино
Умер создатель мультипликационного кролика Роджера
В Британии умер мультипликатор Ричард Уильямс, нарисовавший популярных персонажей кролика Роджера и Джессику Рэббит.
Обновлено в 15:59
Космос
Илон Маск предлагает нанести ядерный удар по Марсу
Миллиардер Илон Маск продолжает удивлять общественность.
Обновлено в 11:29
Космос
На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт
Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено вчера в 09:22
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора
Обновлено в 04:43