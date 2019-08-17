Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в ПермиГазета.Ru 09:34
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Как отмечается, среди пострадавших оказались пятеро детей.
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В Перми при столкновении автобуса с бетонной стеной пострадали 32 человека, одна женщина погибла
Новости Перми 59.ru12:07
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Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
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Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
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В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
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У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам
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Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
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Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
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Короткометражный фильм «Отпуск» россиянина Антона Сазонова получил приз за лучшую режиссуру в программе «Леопарды завтрашнего дня» 72-го международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).
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Почеттино: я критиковал VAR, но теперь нужно принять правила
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино дал комментарий после выездного матча 2-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Сити» (2:2). На 92-й минуте форвард Габриэл Жезус вывел «горожан» вперёд, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора.
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
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